Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe tam destek

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu Bölgesi Şehit Aieleri Dernekleri bir açıklama yaparak Barış Pınarı harekatına tam destek verdiklerini belirttiler. İç Anadolu'da faaliyet gösteren Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Yozgat Yerköy Şehit Aileleri Dernek temsilcileri bir araya gelerek, Ülkemizin sınır güvenliğini tehdit eden PKK,YPG, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı başlatılan "Barış Pınarı" harekatına tam destek açıklaması yaptılar. Dernek temsilcileri tarafından yapılan ortak açıklamada, "Amerika ve İsrail'den destek alarak binlerce kilometre dışarıdan gelip sınır güvenliğini sağlamak ve enerji koridoru adı altında, terör örgütünün bölgede kurmak istediği terör yapılanmasına karşı başlatılan "Barış Pınarı" Harekatı'na tam destek verdiklerini belirttiler. Dernek yetkilileri, "İç Anadolu Bölgesi Şehit aileleri ve gaziler dernekleri olarak Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Yozgat Sarıkaya, Sivas illerimizde faaliyet gösteren şehit aileleri ve gaziler dernek başkanları olarak millet ordusunun yanında sözüne destek vererek kahramanlarımıza "Barış Pınarı" hareketi operasyonunda ve Terörle mücadelede yapılan bütün operasyonlarda Üstün başarılar diliyor illerimizden şehit ailelerimizin gazi ve gazi ailelerimizin Selamlarını gönderiyoruz sefer askerimizden Zafer Allah'tandır" dedi.