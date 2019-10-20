Beş Kırgız sanatçıdan Modern Sanat’a özel eserler

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5 ressam Gulnafis Mergenbaeva, Ulan Dzhaliyev, Yrysbai Tolonov, Abduvali Buranbaev ve Stalbek Toktoev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 25 eserden oluşan "Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kırgızistanlı sanatçılar adına Stalbek Toktoev ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.