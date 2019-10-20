Demirtaş: Eğitime destek olmaya devam edeceğiz

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ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, devletin geleceğine yapılan en önemli yatırımın eğitim yatırımları olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, Adana Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kurumla ilgili yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş daha sonra Adana Bilim ve Sanat Merkezinde "Eğitim Yöneticileri Geliştirme Programı" kapsamında okul müdürlerine yönelik düzenlenen eğitim faaliyetine katıldı. Adana Bilim ve Sanat Merkezi ile Öğretmen Akademisi Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde 300 okul yöneticisine verilen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Demirtaş, okul müdürlerine hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetlerinin önemine değinen Vali Demirtaş, alınan eğitimlerin teoride kalmaması, okul yöneticilerinin öğrendikleri bilgileri kendi okullarındaki yöneticilerine ve öğretmenlere aktarması gerektiğini vurguladı