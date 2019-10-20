Erdemli’ de mermer yüklü TIR devrildi

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mermer taşıyan bir tır kamyonu devrildi bir kişi yaralandı. Mermer ocağından aldığı 26 ton ağırlığındaki tek blok halindeki mermeri Mersin'e götüren Ali Kılın yönetimindeki 33 VPD 03 plakalı TIR kamyonu Koyuncu Mahallesi Çevt Tepesi Kaymakam Uçtuğu Mevkiinde mermer bloğunun kayması sonucu kaza meydana geldi. Kazada araç sürücüsü Ali Kılın hafif yaralı olarak kurtuldu. Kılın, Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre kaza Çiriş Mahallesi istikametinden Erdemli istikametine mermer bloğunu taşıyan araç, Koyuncu Mahallesi Çevt Tepesi Kaymakam Uçtuğu mevkiinde virajına geldiği sırada araç üzerindeki mermer kayasının kaymasa sonucu devrildi. Sağa devrilen araçta bulunan şoför Ali Kılın hafif yaralandı. Sürücü Devlet Hastanesinde tedavi alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.