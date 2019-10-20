Gültak: Gençlerimizin daima yanında olacağız

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, üniversite sınavına hazırlanan lise mezunu gençler için ücretsiz kurslar devam ediyor. Başkan Gültak, Gazi Anadolu Lisesi'nde verilen üniversite hazırlık kurslarına katılan 440 lise mezunu genci ziyaret ederek, üniversiteye hazırlıkta büyük önem taşıyan kitaplardan oluşan bir set hediye etti. Gültak, eğitimin önemine dikkat çekerek, Akdeniz Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olacaklarını ve destek vereceklerini söyledi. Gençlere öğütler de veren Başkan Gültak, azmin ve inancın önünde hiçbir engelin duramayacağının belirterek, istenirse her şeyin başarılabileceğini söyledi. Gültak, "Sınavda başarılı olup üniversiteye yerleşen gençlerimize sürprizlerimiz var" dedi.