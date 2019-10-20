Koluna demır korkuluk saplandı

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Tarsus ilçesinde çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen çocuğun koluna korkuluk demirleri saplandı. Olay Kırklarsırtı Mahallesi, 1603 sokak üzerindeki bir sitenin bahçesinde gerçekleşti. Ayhan Türker isimli 12 yaşındaki çocuk, bahçe duvarına tırmanarak hemen yanındaki harnup (keçi boynuzu) ağacından meyve toplamak istedi. İddiaya göre dengesini kaybeden Ayhan Türker, duvar üzerinde bulunan korkuluk demirlerine çarptı. Ucu sivri olan demirlerden biri çocuğun sol kol pazu bölümüne saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri sevk edildi. Burada çocuğun kolundaki demirin çıkmasının zor olduğunu anlayan ve zamanla yarışan İtfaiye ekipleri, korkuluk demirini tamamen yerinden sökerek, çocukla birlikte sedyeye bindirdi. Acil ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi ana binasına götürülen talihsiz çocuğun kolundaki demir, müdahale odasında yine İtfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde çıkartıldı.