Onkoloji hastaları adına kermes düzenledı

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin ve eşi Çiğdem Bilgin öncülüğünde, Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama hastanesi Tıbbi onkoloji birimi ile Dayanışma Dernekleri işbirliği içerisinde onkoloji bölümünde tedavi gören çocuk hastaların yararına kermes düzenlendi. Tıbbi onkoloji çocuk onkoloji bölümünde tedavi gören hastalar için Mersin Marina'da düzenlenen kermese, İçel Hanımlar Yardımlaşma Derneği, Anneler Derneği, Yardım Sevenler Derneği, Akdeniz Kültür Sanat Yardımlaşma Derneği'nin katkı sağladı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji birimi sorumlusu Ayşe Güleç, "Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji birimi adına Prof. Dr. Yaşar Bilgin ve eşi Çiğdem Bilgin öncülüğünde, güzel bir düşünceyle, hastanemize gönül bağıyla bağlanan derneklerimizle farkındalık yaratma adına birkermes düzenledik. Kermes adı altında yaptık, fakat gönüllerimiz çok büyük. Herkes yüreğini koydu bu işe. Sadece farkındalık amaçlı düzenlenen bu etkinliğe yüreğini ortaya koyan Prof. Dr. Yaşar Bilgin ve eşi Çiğdem Bilgin'e çok teşekkür ediyoruz. Tabiki bize yardımcı olmaktan hiçbir zaman çekinmeyen derneklerimize de teşekkür ediyoruz" dedi. Güleç, "Şuna da dikkat çekmek isteriz üniversitemizin böyle bir bölümü var. Sadece bu hastalığa yakalananlar bunu bilmesin. Bu bölümde yatan çocuk ve yetişkinlerin sadece küçük bir dokunuşa ve sevgiye de ihtiyaçlarının var. Bu amaçla çeşitli etkinliklerle bu insanların sevgiye de ihtiyacı olduğunu aktarmak en büyük amacımız" diye konuştu.