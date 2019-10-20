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Ortaokul öğrencilerinden asker selamı

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Ortaokul öğrencilerinden asker selamı
MERSİN'İN önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi İlk ve Orta Okulu öğrencileri okul bahçesinde "Barış Pınarı'' Harekâtına destek vermek amacı ile "Askere selam'' olsun ve Ayyıldız koreografisi hazırladı. Öğrenciler iki ayrı etkinlik düzenleyerek Mehmetçiğe destek verdiklerini haykırdılar. Kızkalesi İlkokulu Müdür Yardımcısı Emine Topkara'nın hazırladığı iki ayrı etkinlikle öğrenciler Barış Pınarı Harekâtına katılan Mehmetçik'e sevgi gösterisinde bulundu. Etkinliğin birincisinde okul bahçesinde Ayyıldız'lı koreografi hazırlayan öğrencilere okul müdürü Ercan Bozoğlu, beden eğitimi öğretmeni Bülent Demirel, Mezitli Belediyesi Plates eğitmenleri Yaprak Deniz Dutlu ile eşi Ali Dutlu eşlik etti.
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Ortaokul öğrencilerinden asker selamı
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