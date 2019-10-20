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Şahinbey yarı finalde

Giriş Tarihi: 20.10.2019
Şahinbey yarı finalde
GAZIANTEP'TE Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Tokat'ta düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası karşılaşmalarında oynadığı 2 maçı da farklı kazanarak yarı finale yükseldi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 16-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası Tokat'ta devam ediyor. Şampiyonada yer alan Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, ikinci maçında Konya Engellilergücü Spor Kulübü ile karşılaştı. Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda oynanan maçı Şahinbey Ampute 8-1 kazanarak yarı finale çıkmayı garantiledi.
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Şahinbey yarı finalde
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