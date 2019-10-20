Suç makinesi kaçamadı

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GAZIANTEP'TE 17'si hırsızlık olmak üzere toplam 30 ayrı suç kaydı olan ve 7 hırsızlık suçundan da aranması bulunan şüpheli kovamalaca sonucu yakalandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kıbrıs Mahallesindeki bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çok sayıda güvenlik kamerasında yapılan incelemede olayı S.S isimli şahsın gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi üzerine şahıs, Saçaklı Mahallesi, Şenyurt Caddesi üzerinde yapılan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kovalamaca esnasında şüphelinin attığı poşette bulunan 5 adet telefon da muhafaza altına alındı. Telefonlardan 2 tanesinin aynı gün gerçekleşen evden hırsızlık olayında alındığının tespit edilmesi üzerine telefonlar tekrar sahibine teslim edildi. Gözaltına S.S. isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda, 17 tanesi hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 30 adet suç kaydının olduğu ve 7 adet "Hırsızlık" suçundan da aranmasının bulunduğu tespit edildi.