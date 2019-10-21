Çocuk üniversitesinde hayvan sevgisi aşılandı

BUGÜN NELER OLDU

Günsel Çocuk Üniversitesi Kış dönemi çocukların oyunlaştırılmış eğitim yöntemlerine dayanarak hazırlanan özel müfredatı kapsamında eğitici, düşündürücü ve eğlendirici atölyelerle devam ediyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi üçüncü haftasında öğrenciler yaş guruplarına göre farklı eğitim atölyeleri uygularken, hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. Dünya, Galaksi-Evren Grubu öğrencilerine sınıf içinde etkinlikler yapıldı. Sınıfa kedi, köpek getirilerek hayvanlar ile insanların uyumlu bir şekilde yaşamasınınöneminden bahsedilen etkinlikte, hayvanların bakımı ve korunması hakkında öğrencilerle bilgiler paylaşıldı. Öğrencilere Veterinerlik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından "Sokak Hayvanlarından Korkmuyorum" konulu sunum yapıldı. Sokağa terk edilen hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak ve bu konuda duyarlılığı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere sokak hayvanlarının neler olduğu ve hayvanların sokaktaki yaşam koşulları anlatıldı. Her grubun farklı eğitim etkinlikleri yaptığı ders programında, Dünya grubu öğrencileri Hemşirelik Fakültesi işbirliği ile "Hastanede Çocuk Olmak" etkinliği yaptı.