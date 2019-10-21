Erdemli Sağlık Müdürlüğü yeni binasında

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Erdemli ilçesinde Kaymakam Avni Kula, yeni binasına taşınan İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Sağlıklı Hayat Merkezine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Kula özellikle ''Sigarayı bırakma'' ünitesi ile yakından ilgilenerek, "Sigara içenlere önerim, sağlıklı yaşam için sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum" dedi. Beraberinde Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan ile birlikte Erdemli Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Kula, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Mirza Loğlaroğlu'ndan bilgi aldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının üç katlı ve 2 bin 352 metre kare kapalı alan üzerine kurulduğu belirtildi.