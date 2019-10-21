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Müdürlüğü yeni binasında

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Erdemli Sağlık Müdürlüğü yeni binasında
MERSİN'İN Erdemli ilçesinde Kaymakam Avni Kula, yeni binasına taşınan İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Sağlıklı Hayat Merkezine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Kula özellikle ''Sigarayı bırakma'' ünitesi ile yakından ilgilenerek, "Sigara içenlere önerim, sağlıklı yaşam için sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum" dedi. Beraberinde Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan ile birlikte Erdemli Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Kula, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Mirza Loğlaroğlu'ndan bilgi aldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının üç katlı ve 2 bin 352 metre kare kapalı alan üzerine kurulduğu belirtildi.
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Erdemli Sağlık Müdürlüğü yeni binasında
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