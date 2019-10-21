Melih Abi: Yaya yolunun durumu berbat

Bu fotoğraf Adana'nın en gözde yerlerinden. Dilberler Sekisi'nden. Burası yürüme yolu. İnsanlar suya bakarak yürüyüş yapıyor. Nefes açmaya çalışıyor. Ama yollar böyle oyuk oyuk. Yürüme yolu böyle mi olur? Yürüyen insanın ayağı burkulur, yere düşer. Taşlar yerlerinden kalkmış. Yenisini koymak zor değil. Burası uzun zamandan beri böyle. Hiç oralara yolunuz düşmüyor mu sizin? İnsanlara böyle bir kaldırımı nasıl reva görüyorsun başkan?





ZİYAPAŞA BULVARI İMDAT DİYOR

Adana'da Ziyapaşa Bulvarı oldukça hareketli özellikle de geceleri çok renkli yaşayan bir yer. Ama burada yaşayanların sıkıntıları da büyük! Kimse farkında değil tabii İlgisizlikten, sorumsuzluktan şikayet ediyorlar. Kadın okurumuz, "Bulvarın pisliğini anlatamam. Lağım kokusundan geçilmiyor, berbat kokuyor. Sinekler çok rahatsız ediyor. Çöp yığınları her tarafta. Ben Adana'yı özellikle de bizim bulvarı hiçbir zaman bu kadar pis görmedim" diyor. Duydun mu Başkan? Okurumuz ben hiçbir zaman burayı söyle pislik görmedim diyorsa haklıdır. Kardeşim ekibiniz var, gönderin temizlesinler. Lağım kokularına da bir çözüm bulun. Kış geldi hala kötü kokularla uğraşıyoruz. Bir numaralı kente yakışmıyor bilesiniz?