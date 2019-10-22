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Çukurova Üniversitesi kapılarını çocuklara açtı

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Çukurova Üniversitesi kapılarını çocuklara açtı
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi; Şehit İsmail Demir, Meryem Abdurrahim Gizer, Kasım Sacide Ener okullarının öğrencilerini ağırladı. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik doğa gezisi, bio çeşitlilik, okul dışı öğrenme ortamlarının eğitimde uygulanması projesi kapsamında öğrencilere bitki türlerinin tanıtımı yapıldı. Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesinde gerçekleşen eğitime, İl Milli Eğitim Ar-Ge Birimi Proje Koordinatörleri Asuman Fırat ve Mehmet Ali Küpeli ile Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi öğretmeni Şule Ersoy gönüllü olarak katıldı. İl Milli Eğitim Ar-Ge Birimi Proje Koordinatörü Asuman Fırat Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik sürdürülen projesi kapsamında gerçekleşen gezideki amaçlarının, öğrencilerin okul dışı öğrenimi geliştirmek olduğunu söyledi. Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ndeki bitki türlerini inceleyip bilgi alan öğrenciler ziyaret kapsamında, Bio Çeşitlilik Eğitim Uzmanı Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi Öğretmeni Şule Ersoy öncülüğünde 'ben kimim' adlı oyun oynadı. Oyun sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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Çukurova Üniversitesi kapılarını çocuklara açtı
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