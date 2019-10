Geleceğin bilim dünyası yarıştı

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de, FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvası sona erdi. Dünyanın önde gelen robot yarışmalarından FRC'nin "Mersin Off Season 2019" etkinliği, Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlendi. Technokids Mersin ve JR Robotics iş birliğinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin (MTOSB) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvaya, yurt genelinde 41 okuldan 500'den fazla öğrenci katıldı. Turnuvada, ittifak oluşturan 3 takım, tasarladıkları uzaktan kontrol edilen robotlarla, diğer ittifaklara karşı yarıştı. İttifaklar, yarışma alanındaki top ve daire şeklindeki kargoları, 3'er robotla alanın ortasındaki panele taşımak için kıyasıya mücadele etti. Kargoların ulaştırılmasının ardından robotu, güvenli şekilde başlangıç alanına taşımak için yarışan takımların heyecanına arkadaşları da tribünlerden ortak oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su ve MTOSB Başkanı Sabri Tekli de takımların stantlarını gezerek, hem robotları inceledi hem de yarışmacı takımlara başarılar diledi. Turnuvayı, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi (Tigers Robotics), Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eagles) ile Vizyon Koleji'nin (Orion Robotics) oluşturduğu ittifak kazandı.Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (R3-D3) de "Rookie All Star Ödülü"nü almaya hak kazandı. Turnuvada ayrıca yaratıcılık, ilham verici mühendislik, girişimcilik, mühendislikte mükemmellik, duyarlı profesyonellik, kontrolde yenilik gibi birçok alanda takımlara ödüller verildi. Dereceye giren takımlara ödüllerini Vali Su ile MTOSB Başkanı Sabri Tekli takdim etti.