Kahramanmaraş’ın projeleri vatandaşlarla belirleniyor

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşla birlikte yönetim anlayışıyla 2019 – 2024 Projeler ve Eylem Planı Anketi'ni başlattı. Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yayınlanan anket ile imar ve planlama, ulaşım ve trafik, altyapı, yol ve meydanlar, çevre ve temizlik, park, bahçe ve sosyal tesisler, su ve atıksu, kültür, sanat ve turizm, sosyal hizmetler, gençlik ve spor, yerel kalkınma, zabıta ve denetim ile dijital dönüşüm başlıkları altındaki 174 proje Kahramanmaraşlılar tarafından önceliklendirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri ve AK Parti yönetimine geçtiğimiz hafta anket ile ilgili sunumunu yaptı. AK Parti Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Milletvekilleri Habibe Öcal, Ahmet Özdemir, Cihat Sezal ve İmran Kılıç ile AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin yer aldığı toplantıda Başkan Güngör, Kahramanmaraş için hazırlanan ve 174 projeden oluşan eylem planının bilgilendirmesini gerçekleştirdi.