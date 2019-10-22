Otomobilden sigara fışkırdı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilde yapılan aramalarda; bagaj, torpido gözü kapılar, koltuk kılıfı ve bagaj iç duvarlarından 267 paket 'kaçak sigara' ve yine kaçak olan bin 65 paket pipo tütünü çıktı. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.B., "Sigara ve tütünden haberim yoktu" dedi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez ilçe Yüreğir'de D-400 Karayolu'nda kontrol noktası oluşturdu. Bu esnada 33 CBY 16 plakalı lüks otomobiliyle kentin doğu noktasından giriş yapan S.B., kontrol noktasını görünce panikledi. Polis, araç sürücüsünün tedirginliğini fark edip, önce arabayı durdurdu, sonra da S.B.'nin dışarı çıkmasını istedi, otomobilde kapsamlı bir arama yaptı.Ekipler önce aracın torpido gözü ve bagajla birlikte şoför koltuğunun yanındaki kasada kaçak sigara ve pipo tütünü buldu. Otomobilde kapsamlı bir arama yapan polis, kapıların iç kısmıyla birlikte bagaj duvarları ve koltuk kılıflarının da zula olarak kullanılıp, buraya da yine sigara ve tütün saklandığını belirledi. Arabanın hemen her aksamını kontrol edip, didik didik arayan polis, bin 65 paket kaçak pipo tütünü ve 267 paket de kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan S.B., tutuklandı.