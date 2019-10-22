Türkiye Kupası Şahinbey’in

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ŞAHINBEY Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Tokat'ta organize edilen Ampute Futbol Türkiye Kupası final müsabakasında Ortotek Gaziler'i 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 16-20 Ekim tarihleri arasında Tokat'ta düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası karşılaşmalarında rakiplerini farklı mağlup eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, finalde Ortotek Gaziler'i de 2-1 mağlup ederek, Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.Finalde Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel takımı yalnız bırakmayarak, kupa sevincini birlikte yaşadı. Güzel, "Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak Ampute Futbol takımına ayrı bir önem veriyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun da desteği meyvesini vermeye başladı. Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazandık" dedi.