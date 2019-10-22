Yenişehir Triatlonu’nda derece için yarıştılar

BUGÜN NELER OLDU

ersin'de, ilk kez düzenlenen Yenişehir Triatlonu, sona erdi.ve'nun desteğiyle düzenlenen triatlonda,vekategorilerinde 80 sporcu yarıştı. Yat Limanı yanındaki kumsaldan denize açılan sporcular, sprint kategorisinde 750 metrelik parkurda tek tur, standart kategoride de 2 tur boyunca kulaç attı.Sporcular, koşu bölümünde de sprint kategoride 2 bin 500 metrelik parkurda 2 tur, standart kategoride de 4 tur koştu.