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Yenişehir Triatlonu’nda derece için yarıştılar

’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Triatlon Federasyonu’nun desteğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte sporcular ter döktü

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Yenişehir Triatlonu’nda derece için yarıştılar
Mersin'de, ilk kez düzenlenen Yenişehir Triatlonu, sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Triatlon Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen triatlonda, "standart" ve "sprint" kategorilerinde 80 sporcu yarıştı. Yat Limanı yanındaki kumsaldan denize açılan sporcular, sprint kategorisinde 750 metrelik parkurda tek tur, standart kategoride de 2 tur boyunca kulaç attı. Yüzme parkurunu tamamlayan sporcular denizden çıkar çıkmaz değişim istasyonlarına girdi ve bisikletlere binerek 10 kilometre pedal çevirdi. Sporcular, koşu bölümünde de sprint kategoride 2 bin 500 metrelik parkurda 2 tur, standart kategoride de 4 tur koştu.
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Yenişehir Triatlonu’nda derece için yarıştılar
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