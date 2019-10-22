Yenişehir Triatlonu’nda derece için yarıştılar

M
ersin'de, ilk kez düzenlenen Yenişehir Triatlonu, sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı
ve Türkiye Triatlon Federasyonu
'nun desteğiyle düzenlenen triatlonda, "standart"
ve "sprint"
kategorilerinde 80 sporcu yarıştı. Yat Limanı yanındaki kumsaldan denize açılan sporcular, sprint kategorisinde 750 metrelik parkurda tek tur, standart kategoride de 2 tur boyunca kulaç attı. Yüzme parkurunu tamamlayan sporcular denizden çıkar çıkmaz değişim istasyonlarına girdi ve bisikletlere binerek 10 kilometre pedal çevirdi.
Sporcular, koşu bölümünde de sprint kategoride 2 bin 500 metrelik parkurda 2 tur, standart kategoride de 4 tur koştu.