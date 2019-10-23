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’te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
GAZİANTEP'İN Nurdağı ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen kazada kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kemal Cavlak (58) idaresindeki 34 BZD 036 plakalı kamyonet, Gaziantep - Nurdağı TAG Otoyolu 4. kilometresi Emirmusa Yaylası mevkisinde aynı yöndeki K.S. (62) yönetimindeki 06 BP 1406 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralan sürücüler Cavlak ve K.S (62) ile M.Ç (34), M.S (44), Y.S (21), V.S.(6) ve N.S.(6) Gaziantep'teki değişik hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan ve araçta sıkıştığı yerden Nurdağı İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Cavlak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cavlak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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