Gültak, özel çocuklarla antrenman yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Belediyesi, bünyesindeki spor tesislerini, her yaş ve kesimden vatandaşın kullanımına sunmaya devam ediyor. Son olarak Mersin Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan gelen gençler, belediyeye ait Şafak Erdur-Seyfi Alanya Spor Tesisi'nde gönüllerince antrenman yaptılar.Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da özel çocukları yalnız bırakmadı.Gültak'ın etrafını sararak sevgi seli gösteren bazı çocuklar, başkanı şarkılarla karşıladılar. Çocuklarla birlikte antrenman yapan ve yarışlara katılan Başkan Gültak, özel çocukların daima yanında olacaklarının altını çizdi. Gültak,ifadelerini kullandı.