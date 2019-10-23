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Gültak, özel çocuklarla antrenman yaptı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, zihinsel engelli gençlerle birlikte, Seyfi Alanya Spor Tesisi’ndeki antrenmana katıldı

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Gültak, özel çocuklarla antrenman yaptı
Akdeniz Belediyesi, bünyesindeki spor tesislerini, her yaş ve kesimden vatandaşın kullanımına sunmaya devam ediyor. Son olarak Mersin Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan gelen gençler, belediyeye ait Şafak Erdur-Seyfi Alanya Spor Tesisi'nde gönüllerince antrenman yaptılar. Duygu dolu anların ve renkli görüntülerin oluştuğu idmanda özel çocuklar, hem spor yaptı hem de gönüllerince eğlenme imkanı buldular. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da özel çocukları yalnız bırakmadı.

TALEBE YANIT VERDIK
Gültak'ın etrafını sararak sevgi seli gösteren bazı çocuklar, başkanı şarkılarla karşıladılar. Çocuklarla birlikte antrenman yapan ve yarışlara katılan Başkan Gültak, özel çocukların daima yanında olacaklarının altını çizdi. Gültak, "Kurum öğretmenlerimiz, özel çocuklarımız için tesisi onlara açmamızı talep ettiler. Biz de hemen tesislerimizin kapısını kardeşlerimize açtık" ifadelerini kullandı.
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Gültak, özel çocuklarla antrenman yaptı
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