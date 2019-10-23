Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge çalışanları ÇÜMERLAB’taydı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇÜMERLAB) bünyesindeki cihazlar, sanayi kuruluşlarına yönelik faaliyetleri desteklemek amacıyla Adana bölgesindeki sanayi kuruluşlarının AR-GE çalışanlarına tanıtıldı. Üniversiteler, kamu ve sanayi kuruluşlarının analiz ihtiyaçlarını karşılayacak cihazların bulunduğu bilimsel araştırma merkezi olan ÇÜMERLAB'ta sanayicilere ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırmaları gerçekleştirmek üzere, ileri teknolojide yapılandırılan cihazlar anlatıldı. ÇÜMERLAB'da bulunan seminer salonunda gerçekleşen toplantıda merkez laboratuvarındaki uzmanlar tarafından katılımcılara cihazların teknik özellikleri ve yapılan analizler hakkında detaylı bilgiler verildi. Bilgilendirme toplantısı sonrasında katılımcılara merkez bünyesinde bulunan cihazlar uygulamalı olarak da tanıtıldı. Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı - ÇÜMERLAB Müdürü Prof. Dr. Gülfeza Kardaş ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Ekicibil, periyodik toplantıların devam edeceğini belirttiler.