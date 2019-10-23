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Şiddetli yağış sele neden oldu

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Şiddetli yağış sele neden oldu
GAZİANTEP'İN Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Bayatlı Mahallesi'nde şiddetli yağış sele neden oldu. Şehitkamil ilçesi Bayatlı Mahallesi'nde öğleden sonra etkili olan şiddetli yağmur sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve ahırları su basarken, mahalleli büyük korku yaşadı. Hemen telefonla itfaiye, güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerini arayan vatandaşlar, bir aracın sel sularında sürüklendiğini söyleyerek yardım istedi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bazı araçların sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, suya kapılan araç tespit edemedi. Yapılan hasar tespit çalışmalarında ise sel suları nedeniyle bazı hayvanlar, erzak ve ahırların zarar gördüğü belirlendi. Ekipler tehlikeli bölgelerdeki insanları tahliye ederken, mahalle sakinleri ise köyün yakınındaki dereye köprü yapılmasını istedi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
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Şiddetli yağış sele neden oldu
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