Erdemli’nin 2020 bütçesi 145 Milyon 800 bin Lira

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısını yapılan ikinci oturumla tamamladı. Geçtiğimiz haftaki birinci oturumda görüşülen ve komisyonlara havale edilen gündem maddeleri yapılan 2. oturumda karara bağlandı. Buna göre bütçe 145 Milyon 800 Bin Lira olarak belirlendi. Belediye Toplantı salonunda gerçekleştirilen oturumlarda, 2020 Mali Yılı Vergi- Harç ve Ücret Tarifesi, 2020-2024 Yılları Stratejik Planı, 2020 Mali Yılı Performans Programı ve, 2020 Mali Yılı tahmini Bütçesinin gündem maddesi olarak ele alındığı Belediye Meclisinde, ayrıca İmar müdürlüğünden gelen dosyalarda görüşülerek komisyonlara havale edildi. Alınan kararlara göre, Erdemli Belediyesinin 2020 Mali yılı tahmini gelir bütçesi 135.800.000.00 TL, Gider bütçesi ise 145.800.000.00 TL olarak belirlenirken 10.000.000.00 TL.de finansman bütçesi olarak belirlenerek denk bütçe oluşturuldu.