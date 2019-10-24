Hatay Barosu’ndan ‘kadına şiddete hayır’

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Barosu ve Antakya Belediyesi tarafından kadına şiddete yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Antakya Belediyesi Hanımlar Lokalinde Hatay Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından Av. Zehra Tufan'ın sunumuyla "6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesi" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan Av. Tansu Yılmaz, Av. Burcu Zarifgil, Av. İdil Cüceoğlu, Av. İlayda Jontürk, Av. Zehra Tufan ve Av. Melahat Kahramanoğulları toplantının düzenlenmesinde işbirliği sağlayan Hanımlar Lokali sorumlusu Nazmiye Kumru'ya ve Antakya Belediyesi'ne teşekkür ederek katılımcılara "Hatay Barosu Kadın Hakları Komisyonu Gönüllü Avukatları olarak her zaman yanınızdayız, şiddetle birlikte mücadele edelim" dedi.