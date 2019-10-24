İskenderun tam gaz

BUGÜN NELER OLDU

ölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edendeplasmanda'u 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı.Başkan, teknik heyeti ve futbolcularını aldıkları galibiyetlerden ötürü kutladı.Tosyalı, "Takım olarak emin adımlar ile ligimize devam ediyoruz. Ligde oynadığımız tüm maçları kazanarak şampiyonluk yoluna doğru ilerlemekteyiz. Son olarak deplasman da Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Spor ile karşı karşıya geldik. Teknik heyetim ve futbolcularımızın göstermiş olduğu mücadeleden ve sahada oynadıkları oyundan ötürü çok umutluyum "dedi.