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İskenderun tam gaz

12 puanla liderlik koltuğuna oturan turuncu-beyazlılar hedefledikleri şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 24.10.2019
İskenderun tam gaz
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden 5 Temmuz İskenderunspor deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyesi Meskispor'u 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı. 12 puanla liderlik koltuğuna oturan turuncu-beyazlılar hedefledikleri şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. Başkan Fatih Tosyalı, teknik heyeti ve futbolcularını aldıkları galibiyetlerden ötürü kutladı.

Tosyalı, "Takım olarak emin adımlar ile ligimize devam ediyoruz. Ligde oynadığımız tüm maçları kazanarak şampiyonluk yoluna doğru ilerlemekteyiz. Son olarak deplasman da Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Spor ile karşı karşıya geldik. Teknik heyetim ve futbolcularımızın göstermiş olduğu mücadeleden ve sahada oynadıkları oyundan ötürü çok umutluyum "dedi.
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İskenderun tam gaz
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