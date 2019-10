Sonbahar kutulara girdi

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenen workshopta öğrenciler birbirinden dikkat çekici çiçekler tasarladı. Öğrencilerle birlikte atölye çalışmasına katılan HKÜ Öğretim Üyesi mimar Kübra Kalyoncu Şeherli, "Öğrencilere renk, tasarım ve kombin etme duygusu yaşatmak için başlangıç olarak böyle bir etkinlik düzenledik" dedi. Öğrencilerin alanında uzman tasarımcılar ve akademisyenlerle birlikte keyifli bir workshop ile eğlenerek öğrendiklerini söyleyen Kübra Kalyoncu Şeherli, "Bu etkinliği sıradan bir çiçek yapma eğitimi olarak görmemek gerekiyor. Çiçeklerde binlerce renk ve ton var. Bundan yola çıkarak neyi nasıl kombine edebileceğinize karar veriyorsunuz. İç mimarlıkta da böyle; mekânı nasıl düzenleyebileceğiniz düşüncesine ulaşıyorsunuz. Bu nedenle birbirinden farklı tasarımlar üretmek ve tasarım yeteneğini geliştirmek için çok elverişli bir konu" diye konuştu. "Kutularda Sonbahar" konulu etkinliğin farklı öğrenci gruplarının katılımıyla gün boyu devam ettiğini söyleyen Kalyoncu, "Öğrencilere eğitim hayatları boyunca her alanda destek veren üniversitemiz sanatı ve sanatçıya da ayrıca destekliyor. Bu alanda da iyi bir isimleri olan Gift For You ile beraber çalışıyoruz. Bu alanda çok başarılılar. Öğrencilerimize ve üniversitemize faydalı olmasını diliyorum" dedi. 3 ayrı seansta düzenlenen etkinlikte öğrencilere çiçek tasarımı hakkında bilgiler veren Gift For You kurucu ortakları Burcu Eyilik ve Merve Eyilik Akgün, başarı hikayelerini de anlatarak aldıkları üniversite eğitimin ardından kendi girişimcilik şirketlerini kurarak çalışma hayatına atıldıklarını söyledi.