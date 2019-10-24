Zeydan Karalar’ın Seyhan’daki bankamatikçileri

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Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz binden fazla çalışanı "bankamatikçi" diyerek işlerine son veren CHP'li Zeydan Karalar'ın devrettiği Seyhan Belediyesi'nde bankamatikçilerin olduğu iddia edildi. AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, Sayın Karalar kendi bankamatikçilerine bakmadan ekmeğinden ettiği insanları bir de bankamatikçi olmakla suçladı. Kendi yutmuş salkımı, şimdi ele veriyor talkını" diyerek tepki gösterdi. 31 Mart seçimlerinden sonra Zeydan Karalar'dan koltuğu devralan CHP'li Akif Kemal Akay'ın belediyede 200'den fazla bankamatikçi tespit ettiğini belirten başkan Güler, "Göreve geldiği günden bu yana sadece ağlayıp, binden fazla çalışanı kapı dışarı eden Sayın Karalar, işinden, aşından ettiği bu insanlara bir de bankamatikçi diyerek zan altında bırakmıştı" dedi. Asıl bankamitçiklerin Seyhan belediyesinde olduğunu vurgulayan Güler, "Sayın Akay başkan olmasıyla birlikte, Seyhan Belediyesi'nde işe giriş ve çıkışlarda imza uygulamasını başlatmış ve belediyede bankamatikçi olduğu anlaşılmış. Şu ana kadar 200'den fazla bankamatikçi tespit edilmiş. Bu kişilerin aylardan beri belediyeye gelmediği ve imza kuralına uymadığı kesinleşmiş" diye konuştu. Bir radyo programına konuk olan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kendisine "Sizin belediyenizde de bankamatikçiler var mı?" sorusuna, "İşçi kapasitemizin yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bankamatikçi konusunda açık bir şey söylemek gerekirse, maalesef bütün belediyelerde olduğu gibi bizde de benzer şeyler var. Bizim bütün cabamız şu an da var olan insanların en verimli bir şekilde kullanılabilecekleri alanlara yöneltmek. Bunun içinde bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum" yanıtını verdi.