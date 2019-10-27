Barış Pınarı Harekatı Gaz Kimse vatanı sahipsiz sanmasın

BUGÜN NELER OLDU

güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından Münbiç'ten gerçekleştirilen saldırıda yaralanarak gazi olan Uzman Çavuş Yalçın Kaplan(23) "Yaralandığıma değil Harekâttan uzak kaldığım için üzülüyorum. İyileşip biran önce arkadaşlarımın yanına teröristlerle mücadeleye katılacağım gününün hasretini çekiyorum" dedi. Görev yaptığı Hatay Serin yol 8.Komando Tugayındaki birliği ile TSK'nın 9 Ekimde başlattığı Barış Pınarı Harekatına katılan Kahramanmaraşlı Komando Uzman Çavuş Yalçın Kaplan harekatın 6'ncı gününde Münbiç yakınlarında PKK/ YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirilen havan saldırısında 1 silah arkadaşı şehit olurken kendisi ve 6 silah arkadaşı 'da çeşitli yerlerinden yaralandı. Bacağından ve kulaklarından yaralanan Gazi Yalçın Kaplan Gaziantep'teki tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra memleketi Pazarcık İlçesine ailesinin yanına getirildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş şube başkanı Gazi Yunus Karaman tarafından evinde ziyaret edilen Gazi Yalçın Kaplan'a Filografi sanatı ile yapılan Türk Bayrağı hediye edildi. SABAH'a konuşan evli ve 1 çocuk babası gazi Uzman Çavuş Yalçın Kaplan "Bizler hastaneye getirildikten sonra silah arkadaşlarımız hain saldırıyı yapan terörist grubun etkisiz hale getirilip, Şehidimizin ve gazilerimizin intikamının hemen orada alındığını öğrendiğimizde inanın acılarımızı unuttuk. Yaralandığıma değil, silah arkadaşlarımdan ayrıldığıma harekâttan uzak kaldığım için üzülüyorum., iyileşir iyileşmez yeniden görevinin başına döneceğim günü hasretle çekiyorum" dedi.