On binlerce öğrenci sporla buluşacak

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliği içerisinde yürüttüğü "Önce Öğren Sonra Eğlen" projesinin devamını sağlayacak imzalar atıldı. Bugüne kadar 20 binin üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen projede Şehitkamil ilçesi genelindeki tüm ilkokul ve orta okullarda uygulanmaya devam edecek. Tören sonrasında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, kurumlar arası iş birliğiyle çocukların gelişimleri adına spor temalı projelerin yürütüldüğünü ifade etti. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise şunları söyledi: "Milli eğitim camiamızla iş birliği içerisine çocuklarımız için birbirinden değerli çalışmalara imza atılıyor. Binlerce öğrenciyi sporla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.