Çukurova basket evde yine kaybetti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol,
evinde Botaş
'a 62-54
yenildi. Servet Tazegül Spor Salonu
'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 17-14 önde tamamladı. İkinci periyotta ise istediği oyunu ortaya koyan ve rakibine göre daha fazla sayı bulunan deplasman ekibi Botaş, devreye 34-31 önde girdi.
3. periyotta da iyi oyununu sürdüren Botaş, bu periyotu da 51-41 önde bitirdi. Maçın son periyotunda da karşılıklı sayılar olurken, maçtan Botaş 62-54 galip ayrıldı. Bu sonuçla Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ligde 3'de sıfır yapmış oldu.