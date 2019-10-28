Çukurova basket evde yine kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaevinde'ayenildi.'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 17-14 önde tamamladı.3. periyotta da iyi oyununu sürdüren Botaş, bu periyotu da 51-41 önde bitirdi. Maçın son periyotunda da karşılıklı sayılar olurken, maçtan Botaş 62-54 galip ayrıldı.