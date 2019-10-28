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Çukurova basket evde yine kaybetti

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Çukurova basket evde yine kaybetti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde Botaş'a 62-54 yenildi. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 17-14 önde tamamladı. İkinci periyotta ise istediği oyunu ortaya koyan ve rakibine göre daha fazla sayı bulunan deplasman ekibi Botaş, devreye 34-31 önde girdi. 3. periyotta da iyi oyununu sürdüren Botaş, bu periyotu da 51-41 önde bitirdi. Maçın son periyotunda da karşılıklı sayılar olurken, maçtan Botaş 62-54 galip ayrıldı. Bu sonuçla Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ligde 3'de sıfır yapmış oldu.
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Çukurova basket evde yine kaybetti
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