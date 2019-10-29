İşçi maaşlarını soran AK Parti Grup Başkanvekiline kürsüde saldırı

BUGÜN NELER OLDU

saldırı 25 Ekim'de yaşandı. Belediye Meclis Toplantısında AK Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Recep Özdemir, kürsüde konuşurken CHP'lilerin sözlü ve fiili saldırısına uğradı. Başkanvekili Özdemir'in işçilerin maaşlarından kesilen bireysel emeklilik tutarlarının 6 aydır yatırılmadığı, icra dairelerinden gelen personalin maaşından kesilip icra dairesine yatırılması gereken tutarın yatırılmadığı ve işçi maaşlarının neden zamanında yatırılmadığı, Çukurova İmar AŞ'deki işçi sayısının neden açıklanmadığı ve Çukurova Belediyesi'nde de bankamatikçi olup olmadığı yönde açıklama yapılması talebinde bulunması üzerine CHP'liler tarafından hem sözlü hem de fiili saldırıya uğrayarak kürsüden indirildi. Yapılan saldırının ardından AK Parti Çukurova Belediye Meclis Üyeleri Recep Özdemir, Murat Duman, Akın Yılmaz, Hacer Söylemez ve Mustafa Aslan Deveci, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin ile birlikte Adana Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da herzaman söylediği gibi biz AK Partililer şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bizim arkadaşımız, saygı ve nezaket çerçevesinde işçilerin ve Çukurovalılar'ın hakkını savunurken böyle bir şiddete maruz kaldı. Cukurovalı CHP'lilere yakışmayan bu çirkin saldırıyı şiddetli kınıyoruz. Yapanları da Yüce Türk Adaleti'ne havala ediyoruz" şeklinde konuştu.