Hatayspor, Altay’ı çıkış maçı olarak görüyor

BUGÜN NELER OLDU

HATAYSPOR, TFF 1. Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Altay maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Altay maçına büyük önem veriyor.Futbolcular daha sonra kısa süreli yenileme çalışması yaptı. Antrenman, Bayram Toysal'ın oyuncularıyla yaptığı mini toplantı ile son buldu. Teknik adam Toysal, yeniden çıkış yakalamak istediklerini belirterek,dedi.