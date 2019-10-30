Hatayspor, Altay’ı çıkış maçı olarak görüyor

HATAYSPOR, TFF 1. Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Altay maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Altay maçına büyük önem veriyor. Osman Çalğın Tesisleri'nde, teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular daha sonra kısa süreli yenileme çalışması yaptı. Antrenman, Bayram Toysal'ın oyuncularıyla yaptığı mini toplantı ile son buldu. Teknik adam Toysal, yeniden çıkış yakalamak istediklerini belirterek, "Geçtiğimiz hafta iyi oynadığımız bir 90 dakikada şansız bir mağlubiyet aldık. Altay'ı çıkış maçımız olarak görüyoruz"
dedi.