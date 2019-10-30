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Otomobil ile kamyon çarpıştı

Giriş Tarihi: 30.10.2019
Otomobil ile kamyon çarpıştı
KAHRAMANMARAŞ'IN Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Mustafa Çoşkun idaresindeki 34 LLM 43 plakalı otomobil, Mehmet Akif Caddesi AfşinÇobanbeyli kavşağında Hüseyin T. idaresindeki 46 D 8629 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Çoşkun ile yanındaki Hatun Çoşkun itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkıştıkları yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Çoşkun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
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Otomobil ile kamyon çarpıştı
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