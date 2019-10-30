SANKO’lu yüzücüler Cumhuriyet için kulaç attı

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aziantep İl Yüzme Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Yüzme Müsabakası
'nda SANKO Spor Kulübü 4 kupa ve 48 madalya kazandı. Alleben Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlarda Beril Öztürk, Nehir Kelleci, Asya Tanrıtanır, Yiğit Settar Evgülü, Kadirhan Sağlam, Beren Anlaş, Ali Emre Simitçi, Defnesu Demirbakan, Beril Tanrıtanır, İpeksu Bulgan, Deniz Keskin, Fahri Tuna Suat, Deniz Aksoy, Duru Kayın, Nur Zorkirişçi, Batuhan Kömürcü, Alperen Göksular, Neva Çayırlı, Zeynep Sude Güntekin, Hasan Mert Simitçi, Dilay Suzem Parlak, Irmak Zehra Kökmen, Defne Zülfikarlıoğlu, M. Kerem Kaya ve Kerem Dikbaş'ından oluşan SANKO Spor Kulübü sporcuları Cumhuriyet için kulaç attı.
TOPLAMDA 48 MADALYA ALDILAR
GAZIANTEP İl SANKO Spor Kulübü 11-12 Yaş Erkekler Takımı il birinciliği, 13+ Bayanlar Takımı il ikinciliği, 9-10 Yaş Bayanlar Takımı ve 11-12 Yaş Bayanlar Takımı il üçüncülüğü kupası, farklı kategorilerde 6 altın, 18 gümüş ve 24 bronz olmak üzere 48 madalya almayı başardı.