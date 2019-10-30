SANKO’lu yüzücüler Cumhuriyet için kulaç attı

BUGÜN NELER OLDU

aziantep İl Yüzme Temsilciliği tarafından düzenlenen'nda SANKO Spor Kulübü 4 kupa ve 48 madalya kazandı. Alleben Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlarda Beril Öztürk, Nehir Kelleci, Asya Tanrıtanır, Yiğit Settar Evgülü, Kadirhan Sağlam, Beren Anlaş, Ali Emre Simitçi, Defnesu Demirbakan, Beril Tanrıtanır, İpeksu Bulgan, Deniz Keskin, Fahri Tuna Suat, Deniz Aksoy, Duru Kayın, Nur Zorkirişçi, Batuhan Kömürcü, Alperen Göksular, Neva Çayırlı, Zeynep Sude Güntekin, Hasan Mert Simitçi, Dilay Suzem Parlak, Irmak Zehra Kökmen, Defne Zülfikarlıoğlu, M. Kerem Kaya ve Kerem Dikbaş'ından oluşanGAZIANTEP İl SANKO Spor Kulübü 11-12 Yaş Erkekler Takımı il birinciliği, 13+ Bayanlar Takımı il ikinciliği, 9-10 Yaş Bayanlar Takımı ve 11-12 Yaş Bayanlar Takımı il üçüncülüğü kupası,