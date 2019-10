Piyanist İlyun’un hedefi büyük

BUGÜN NELER OLDU

Annesinin hobi amacıyla aldığı piyanoyla doğduktan sonra tanışan, 11 yaşında olmasına rağmen uluslararası birincilikleri bulunan İlyun Bürkev, ileride kendi orkestrasını kurmayı istiyor. Bebekliğinde piyanoyla tanışan ve 4 yaşında başladığı eğitimle girdiği birçok ulusal ve uluslararası yarışmada dereceler alan Bürkev, gelecekte kendi orkestrasını kurup dünyanın her yerinde konser vererek uluslararası bir sanatçı olmayı hedefliyor.Daha önce yurt içi ve yurt dışında birçok solo konser veren Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile ilk kez koro eşliğinde izleyiciyle buluştu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı öğrencisi İlyun Bürkev, annesinin hobi amacıyla aldığı piyanonun kendisinin kariyerini oluşturduğunu söyledi. Ailesinin piyanoya ilgi duyduğunu görmesi üzerine 4 yaşında özel derslere başlatıldığını belirten Bürkev, o günden bu yana bu ilgisinin her geçen gün arttığını kaydetti. Müzik öğretmeninin duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip olduğunu söylediğini aktaran Bürkev, ilk uluslararası yarışmasına 8 yaşında Hırvatistan'da girdiğini ve birincilik elde ettiğini kaydetti. Yurt içi ve yurt dışında birçok solo konsere çıktığını ve büyük beğeni aldığını anlatan Bürkev, katıldığı yarışmalarda da dört birinciliği olduğunu belirtti. Bürkev, "İlerde çok iyi bir konser piyanisti olmak ve çok büyük orkestra kurmak istiyorum. Orkestramla çok büyük konserler vermeyi hedefliyorum. Şu an geleneksel Türk müziği eğitimlerim de sürüyor. İlerde Doğu ve Batı müziğini birleştirip orkestramla çok güzel konserler vermeyi hedefliyorum. Kendi yaptığım besteleri insanlara çalmak istiyorum." diye konuştu.Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşarak ilk kez bir koro eşliğinde izleyicinin karşısına çıktığını belirten Bürkev, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Baba Doğan Bürkev de küçük yaşta büyük başarılara imza atan kızıyla gurur duyduğunu ifade etti. Kızının ilk kez bir orkestrayla sahne aldığını belirten baba Bürkev, İlyun'u her zaman desteklediklerini ve her konser ve yarışmada yanında olduklarını söyledi.