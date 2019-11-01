Başkan Tahmazoğlu esnafı ziyaret etti

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yaptığı çalışmalarla halkın takdirini toplayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu kez Şehitler ve Gaziler Caddesi esnafını ziyaret etti. İşyerlerini ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Tahmazoğlu, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, talepleri dinledi. Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Tahmazoğlu, Şahinbey'in gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yaptık. Daha nasıl iyisini yaparız diye çalışıyoruz. Her türlü imkanı esnafımızın ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yaptığımız çalışmaları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz" dedi. Şahinbey'de yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını kaydeden esnaflar ise, "Başkanımız sık sık bizleri ziyaret ediyor. Kendisini aramızda görmek bizleri çok mutlu ediyor. Daha önceleri görmediğimiz hizmetleri başkanımızın döneminde gördük. Başkanımıza bizleri ziyaret ettiği için ve Şahinbey'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz" dediler.