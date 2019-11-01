Devlet konservatuvarı öğrencileri derece yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Antalya'da düzenlenen 1. Uluslararası Global Art Müzik Yarışmasından kendi branşlarında birincilik ve ikincilik ödülüyle döndü. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya damga vuran Çukurova Üniversitesi Devlet konservatuvarı bunlara bir yenisini daha Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen müzik yarışmasında ekledi. ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Ulviye Güler'in jüri başkanı olduğu, Doç. Rauf Musayev'ın ise Jüri Üyesi olduğu 1. Uluslararası Global Art Müzik Yarışmasında, ÇÜ Devlet konservatuvarı Keman Bölümünden Maria Babayev'ın öğrencileri Zeliha ve Zelal Erdoğan kendi yaş kategorilerinde birincilik ve ikincilik sahibi oldu.