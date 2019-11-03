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1940 metrelik zirvede Cumhuriyet kutlaması

Giriş Tarihi: 3.11.2019
1940 metrelik zirvede Cumhuriyet kutlaması
OSMANİYE'NIN Kadirli ilçesinde doğaseverler, 1940 metrelik zirvede Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Adana'daki Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), 1940 metre yükseklikteki Kadirli ilçesi Göller Yaylası Sakartaş Tepesi'ne sonbahar doğa yürüyüşü düzenledi. Fotoğraf çekme etkinliği de gerçekleştirilen yürüyüşte, grup Türk bayrağı açarak, Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı. Göller yaylası Yirce Kayın Ormanları'nda 10 kilometrelik doğa yürüyüşüne katılan kulüp üyeleri, bölgeye hayran kaldı. Doğaseverler orman dokusu, çeşitli bitki örtüsü ve sonbaharın en güzel renk armonisinin oluştuğu bölgede, ağaçların sararmış yaprakları üzerinde fotoğraf çekimi yaptı.
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1940 metrelik zirvede Cumhuriyet kutlaması
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