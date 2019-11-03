Çütam’da altın oran anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi'nin bu haftaki konuğu Çağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Akdeniz oldu. Prof. Dr. Akdeniz, "Doğada Bir Güzellik Ölçütü: Altın Oran" başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla bir araya geldi. Konuşmasına, doğada bir güzellik ölçütü olan ve 'altın oran' şeklinde anılan bir kavramın varlığına dikkat çekerek başlayan Prof. Dr. Akdeniz, matematiksel güzellikten, sayıların estetiğinden, Fibonacci sayılarından, doğadaki bitki ve diğer canlılarda rastlanan sarmal özelliklerden söz etti. Konferans sonunda ÇÜTAM katılımcılarından gelen soruları da yanıtlayan Prof. Dr. Fikri Akdeniz'e katkı ve katılımlarından dolayı Merkez Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik ve ÇÜTAM'ın katılımcıları arasında yer alan Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz tarafından plaket takdim edildi.