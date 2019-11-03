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Hatay’ın stadı yüzde 80 tamam

, ve Müdürü Cemil Şensöz ile yetkilileri, stat inşaatını yakından izliyor

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 3.11.2019
Hatay’ın stadı yüzde 80 tamam

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yapımı devam eden stadyum inşaatını inceledi. Vali Doğan'a incelemelerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, DSİ 63. Şube Müdür Vekili Mehmet Ekinci ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. 25 bin kişilik stadın inşaatında incelemelerde bulunan Vali Doğan, stadın inşasında gelinen son durum ve sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Antakya'da devam eden stat inşasında artık sona gelindi. 25 bin seyirci kapasiteli stadın inşasında kaplama çalışmaları devam ederken, çim ve koltuk ihalelerinin hazırlıklarına başlandı. İki ihalesi daha gerçekleştirilecek olan stadyumun, ihaleleri tamamlandıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde tamamlanarak hizmete sokulacağı vurgulandı.


TARAFTARLAR SABIRSIZLANIYOR
ANTAKYA Atatürk Stadı'nın yapılan düzenlemelere rağmen ihtiyaçları artık karşılamadığını belirten taraftarlar, stadın tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Stadın bitmesinin takımlarının da performansına olumlu katkı vereceğini belirten taraftarlar, yüzde 80'i tamamlanan yeni statlarının Hatayspor'a uğur getireceğine inandıklarını söylediler.

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Hatay’ın stadı yüzde 80 tamam
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