Öğrenciler çadır kampında eğlenceli vakit geçirdi

BUGÜN NELER OLDU

SosyalSorumluluk faaliyetleri yanında sportif, kültürel ve kişisel gelişimi destekleyen faaliyetlerle öğrencilerinin gelişimini ön planda tutan Yakın Doğu Koleji, 12. Sınıf öğrencilerine yönelik Karaağaç Köyünde Çadır Kampı düzenledi. Yakın Doğu Okulları Yoga Mandala ve Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Atölyesi tarafından düzenlenen kampa katılan 50 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Girne-Karağaç Bölgesi'nde ağaçlık alanda kurulan çadırlarda iki gün süren bir çadır kamp yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan öğrenciler kampta, sportif etkinliklerin yanı sıra doğa yürüyüşü, mangal partisi, mandala ile bilinçli farkındalık çalışmaları, kamp ateşi başında danslar, yarışmalar ve şarkılar söyleyerek doyasıya eğlendi. Gece çadırlarında konaklayarak farklı ve unutulmaz bir doğa deneyimi yaşayan öğrenciler, Yoga Mandala ve Mindfulness Eğitmeni Pınar Savun önderliğinde yaptıklarımandala ve bilinçli farkındalık çalışmalarıyla bedenlerini, duygularını ve düşüncelerini dinlemeyi, kontrol edebilmelerini sağlayan tekinkileri öğrendiler.