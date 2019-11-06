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Kostümlü yamaç paraşütçüleri nefes kesti

Kostümlü yarışları, Kabasakal-Rüzgarlı Tepe’de meraklıları tarafından büyük heyecanla takip edildi

Giriş Tarihi: 6.11.2019
Kostümlü yamaç paraşütçüleri nefes kesti
ADRENALIN arayanlar, yeni bir şeyler denemek isteyenler ve uçmayı sevenlerin vazgeçilmezi olan Yamaç Paraşütü sporunun tutkunları, Kostümlü Yamaç Paraşütü yarışmasında bir araya geldi. Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü'nün sorumluluğunda bu yıl 3.sü gerçekleşirilen Havacılık Festivali kapsamında düzenlenen, Optimum, Decathlon Mağazası ve Mac Fit'in katılımı ile renklenen Kostümlü Yamaç Paraşütü, katılımcılara heyecan dolu bir gün yaşattı. Hava sporları arasında en popüleri olan Yamaç Paraşütü ile gökyüzünün kusursuz güzelliğiyle tanışma fırsatı bulan sporseverler, cesaretleriyle takdir toplarken, birbirinden ilginç kostümleri ile de tüm dikkatleri üzerlerine çektiler.

CESUR KOSTÜMLERİYLE KUPALARI KAPTILAR
KABASAKAL-Rüzgarlı Tepe'de gerçekleştirilen etkinlikte, birbirinden güzel kostümlerle göklerden aşağıya süzülmenin keyfini yaşayan sporseverler, jüri üyelerinin kadrajındaki alana alkışlar arasında iniş yaptılar. Festivalde birinciliği Ayşe Gönülasri ve Kabile Büyücüsü, ikinciliği Salih Çelik ve Aylan Bebek, üçüncü ise Ferhat Karabıyık kazandı. Uçuşları kadar kostümleriyle de puan toplayan yarışmacılar, kupalarını törenle aldılar.
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