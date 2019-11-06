Kostümlü yamaç paraşütçüleri nefes kesti

BUGÜN NELER OLDU

arayanlar, yeni bir şeyler denemek isteyenler ve uçmayı sevenlerin vazgeçilmezi olan Yamaç Paraşütü sporunun tutkunları,yarışmasında bir araya geldi. Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü'nün sorumluluğunda bu yıl 3.sü gerçekleşirilen Havacılık Festivali kapsamında düzenlenen, Optimum, Decathlon Mağazası ve Mac Fit'in katılımı ile renklenen Kostümlü Yamaç Paraşütü, katılımcılara heyecan dolu bir gün yaşattı.cesaretleriyle takdir toplarken, birbirinden ilginç kostümleri ile de tüm dikkatleri üzerlerine çektiler.Rüzgarlı Tepe'de gerçekleştirilen etkinlikte, birbirinden güzel kostümlerle göklerden aşağıya süzülmenin keyfini yaşayan sporseverler, jüri üyelerinin kadrajındaki alana alkışlar arasında iniş yaptılar. Festivalde birinciliği Ayşe Gönülasri ve Kabile Büyücüsü, ikinciliği Salih Çelik ve Aylan Bebek, üçüncü ise Ferhat Karabıyık kazandı. Uçuşları kadar kostümleriyle de puan toplayan yarışmacılar, kupalarını törenle aldılar.