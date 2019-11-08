Gaziantepli Beren’den uluslararası başarı

BUGÜN NELER OLDU

yaklaşık 4 yıl önce piyano eğitimi almaya başlayan 9 yaşındaki Beren Zehra Güllü, katıldığı ilk uluslararası yarışma olan Stars At Tenerife Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazanmayı başardı. Matematik öğretmeni annesi Aslıhan Güllü tarafından 5 yaşında piyanoyla tanışması sağlanan Beren, Ukraynalı piyano eğitmeni Katryna Klymenko'nun desteğiyle bu alanda kendini geliştirmeye başladı. Okuldan arta kalan zamanda Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezinde eğitimlerini sürdüren Beren, İspanya'nın Tenerife Adası'nda düzenlenen Stars At Tenerife Uluslararası Müzik Yarışması'na katılmaya hak kazandı. Yarışmada, yaklaşık 15 ülkeden katılan çocukların yer aldığı 9-10 yaş kategorisinde sahneye çıkan Beren, yeteneklerini sergileyerek birinciliği elde etti. Katıldığı ilk uluslararası yarışmada ulaştığı başarının ardından eğitimlerini daha da yoğunlaştıran Beren, piyanoda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istiyor. Beren Zehra Güllü, kazandığı başarının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümüne denk gelmesinin kendisi için daha anlamlı olduğunu söyledi. Güllü, "Sonuçlar açıklanınca çok mutlu oldum. Kendime güvenim daha da arttı. Keman eğitimi de almaya başlayacağım. Ünlü bir piyanist olmayı düşünüyorum" dedi. Beren'in piyano eğitmeni Katryna Klymenko da öğrencisiyle yoğun çalışma süreci geçirdiklerini anlatarak, öğrencisinin büyük bir müzisyen olacağını belirtti.