HKÜ’de sağlıktaki yenilikler tartışıldı

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından kongre başkanlığını Prof. Dr. Ayla Yava'nın üstlendiği "Sağlık Bakımında yenilikler, araştırmalar ve en iyi uygulamalar" ana temalı, I. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma (International Nursing Care and Reseraches 2019- INCARE2019) kongresi gerçekleştirildi.Bilimsel yönden zengin içeriği ile gerçekleşen kongreye farklı ülkelerden; akademisyenler ve uzman konuşmacılar katıldı. Sağlık bakımında yeniliklerin ele alındığı programın açılış konuşmaları; HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayla Yava tarafından yapıldı.Hemşirelik Bakım ve Araştırma Kongresinin önemli sonuçlarının olacağı bir kongre olduğunu söyleyen HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Sözen: "Burada bu alanla ilgili sorunlar masaya yatırılıp mutlaka çözümler de bulunmasına katkı sağlayacaktır. Uluslararası alanda dâhil olmak üzere sorunların tartışılacağı kongrenin üniversitemizde yapılıyor olması çok önemli" dedi. Dekanı Prof. Dr. Bayramlar ise: "Üniversitemizin bu güzel atmosferinde gerçekleştirilecek kongrenin hem bilimsel boyutuyla hem de sosyal boyutuyla yaşamınızda güzel izler bırakmasını ve kalıcı olmasını diliyorum" diye konuştu. Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayla Yava: "Sağlık inovasyon kavramları, bilgi ve deneyimi paylaşma konusunda daha cesur adım atmamızı göstermektedir" dedi.Uluslararası ve ulusal bilim insanlarının konferans sunumları yanında, Kongre bilim Kurulu tarafından 160 sözel bildirinin kabul gördüğü kongrede; 10 panel, 16 sözel bildiri oturumu hazırlandı. Zengin bilimsel içeriğiyle tüm katılımcılar tarafından ilgi ile izlenen ve üç gün süren kongre katılımcılara verilen plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.