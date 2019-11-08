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Huzurevi sakinleri geleneksel oyunlarla eğlendi

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Huzurevi sakinleri geleneksel oyunlarla eğlendi
NİĞDE'DE "Biri Geçmişe Biri Geleceğe Bakıyor Projesi" kapsamında huzurevi sakinleri, genç sporcularla geleneksel oyunları oynayarak geçmişe döndü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında genç sporcular, Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Gençlerle yaşlılar, burada düzenlenen etkinlikte kaşıkta pinpon topu taşıdı, uçurtma uçurdu, çelik-çomak, masa tenisi ve sapanla şişe devirmece oynadı, penaltı atışı ve pilates yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, huzurevinde kalan insanlarla sporcuları bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Ötgünlü, "Yaşlılarımızın çocukluklarında oynadıkları oyunları gençlere anlatabilmek istiyoruz. Çocuklarımızın ileride nasıl bir ortamla karşılaşacakları ve büyüklerine karşı nasıl davranmaları gerektiğini bizzat yerinde göstermeyi amaçladık. İnşallah projemizi genişleterek devam edeceğiz." dedi.
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Huzurevi sakinleri geleneksel oyunlarla eğlendi
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