Kalp krizi göğüs ağrısı ile geliyor

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Bilimler Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi ve Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr İbrahim Halil Kurt, göğüs ağrısı olan hastalarda 112 Acil Servis'in müdahalesinin kalp krizine bağlı ölümleri azalttığını bildirdi. Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına yönelik eğitim toplantısında, sadece ileri yaşta değil her yaş grubunda görülebilen kalp krizinin, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını vurguladı. "Kalp krizinin ilk ortaya çıkış şekli çoğunlukla göğüs ağrısıdır" diyen Prof. Dr. Kurt, "Bazı kişilerde hafif göğüs ağrıları ileride oluşabilecek kalp krizinin habercisi olabilir. Özellikle eforla gelen göğüs ağrıları mutlaka dikkate alınmalıdır" diye konuştu.