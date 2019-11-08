Mavi Şimşek seri peşinde

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de haftalardır istediği çıkışı yakalayamayan'da teknik direktör, sahada çok iyi mücadele eden bir takım olduklarını belirterek,dedi. Tütüneker, ligin 11. haftasında bugün saat 19.00'da evlerinde oynayacakları Eskişehirspor maçı öncesinde iddialı olduklarını dile getirdi.Gol atmakta sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Tütüneker,diye konuştu. Eskişehirspor maçının önemli olduğunu ifade eden teknik adam,dediTeknik direktör Uğur Tütüneker,şeklinde konuştu. Tütüneker, bütün oyuncuların ellerinden gelen mücadeleyi yaptıklarını söyledi."Bu hafta eğer 3 puanı alırsak daha sonra Osmanlıspor ve Giresunspor maçları var. Oralardan da iyi sonuç çıkar. Bizim takım çok iyi mücadele ediyor. Bu kolay bir şey değil. İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. 3-5 puanımız daha olsaydı özgüven açısından daha iyi olurdu. Daha iyi günler bizi bekliyor" şeklinde konuştu.