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Mavi Şimşek seri peşinde

Demirspor teknik direktörü Uğur Tütüneker, Eskişehirspor maçı öncesi iddialı konuştu. Tütüneker, “Alacağımız 3 puan sonrası iyi bir seri yakalayabiliriz” dedi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 8.11.2019
Mavi Şimşek seri peşinde
TFF 1. Lig'de haftalardır istediği çıkışı yakalayamayan Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker, sahada çok iyi mücadele eden bir takım olduklarını belirterek, "Eskişehirspor karşısında alacağımız 3 puan sonrası iyi bir seri yakalayabiliriz" dedi. Tütüneker, ligin 11. haftasında bugün saat 19.00'da evlerinde oynayacakları Eskişehirspor maçı öncesinde iddialı olduklarını dile getirdi.

FİNAL PASLARINI YAPAMIYORUZ
Gol atmakta sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Tütüneker, "Pozisyonlara giriyoruz, bunları atmak lazım. Final paslarını getirebilirsek güzel olur. Son 2 maç bunları yaşadık, pozisyon var ama finali yapamıyoruz. Bunu çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" diye konuştu. Eskişehirspor maçının önemli olduğunu ifade eden teknik adam, "Taraftarımızın desteğiyle mutla sona ulaşacağız" dedi

15 PUANA ÇIKAR, YUKARI YAKLAŞIRIZ
Teknik direktör Uğur Tütüneker, "3 puan aldığımız zaman 15 puana çıkıyoruz ve ligin ikincisiyle aramızda 5 puan kalıyor. Çok büyük bir rakam değil ama biz bu maçta galip gelebilirsek iyi bir seri yakalayabiliriz" şeklinde konuştu. Tütüneker, bütün oyuncuların ellerinden gelen mücadeleyi yaptıklarını söyledi.

ÜST ÜSTE ZOR MAÇLAR
TÜTÜNEKER, "Bu hafta eğer 3 puanı alırsak daha sonra Osmanlıspor ve Giresunspor maçları var. Oralardan da iyi sonuç çıkar. Bizim takım çok iyi mücadele ediyor. Bu kolay bir şey değil. İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. 3-5 puanımız daha olsaydı özgüven açısından daha iyi olurdu. Daha iyi günler bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

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Mavi Şimşek seri peşinde
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