‘Reis Bey’ K.Maraş’ta seyirciyle buluştu

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Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" adlı eseri, Kahramanmaraş'ta seyirciyle buluştu. Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı ve Özer Tunca'nın yönettiği "Reis Bey" oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelendi, katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. Bir genci haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabını konu alan oyunun dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını Çetin Atay ve müziklerini de Oktay Köseoğlu yaptı. Oyunda Osman Nuri Ercan, Zafer Güllü, Sevgi Tanrıverdi, Şemsettin Zırhlı, Çetin Azer Aras, Selma Bayraktargil, Şevki Çepa, Caner Kadir Gezener, Meliha Savaş, Levent Şenbay, Ercan Eker ve Savaş Tamer rol aldı. Oyunu, Vali Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Prof. Dr. Niyazi Can, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı'nın sıra çok sayıda davetli izledi. Vali Özkan sanatçılara çiçek hediye etti.