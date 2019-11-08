Uluslararası Diller Kongresi Çukurova’da gerçekleştirildi

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Bilim ve Akademik Araştırmalar Derneği tarafından Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Önce Adana (Adana İnsanına ve Kentine Hizmet Vakfı) işbirliği ile UBAADER Kongreleri 2019'un 2.'si kapsamında Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Diller Kongresi – International Congress of Languages (INCOL-2019) gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Diller Kongresi'nin ana temasının "Dillerin Gücü: Çok Dillilik ve Kimlik" olarak belirlendiğini ifade eden Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Kırkgöz, kongrenin konularının dil bağlamındaki birçok alanı kapsadığını ifade etti.